Специалисты устранили задымление в коллекторе у метро "Белорусская" в Москве

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сильное задымление в подземном коллекторе у станции метро "Белорусская" в Москве устранено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУП "Москоллектор".

"Произошло замыкание силового кабеля. Пожара не было. Из-за задымления сработал датчик, автоматика отключила кабель. Задымление было устранено", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты оперативно прибыли на место. "Отключения потребителей электроэнергии не было", - уточнятся в сообщении.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МЧС сообщили, что в результате инцидента угрозы жизни и здоровью людей нет.