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График движения поездов по пяти направлениям МЖД изменится в мае

Изменения коснутся также аэрокспрессов в Шереметьево

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Расписание электропоездов Белорусского, Савеловского, Курского, Рижского и Ярославского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в мае из-за ремонта инфраструктуры. Изменения коснутся и аэрокспрессов в Шереметьево. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе МЖД.

"В мае изменится расписание электричек Белорусского и Савеловского (МЦД-1), Курского и Рижского (МЦД-2), Ярославского направлений Московской железной дороги, а также аэроэкспрессов в Шереметьево. Это связано с продолжением масштабных работ по развитию железнодорожной инфраструктуры, а также плановыми ремонтно-путевыми работами, повышающими безопасность и надежность перевозок", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, с 2 по 5 и с 9 по 11 мая железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы на перегоне Марк - Лобня. За этот период заменят рельсошпальную решетку и уложат новые бесстыковые пути на протяжении более 9 км. На этот период часть электропоездов и экспрессов будет выведена из расписания.

Кроме того, с 1 по 11 мая продолжится реконструкция участка Москва-Каланчевская - Курский вокзал, необходимая для дальнейшего развития МЦД-2 и будущего МЦД-4. С 10:30 до 13:50 данный участок будет закрыт для движения поездов.

Ремонт путевой инфраструктуры на перегоне Сергиев Посад-Александров, а также работы по строительству дополнительных путей на Ярославском направлении, необходимые для увеличения его пропускной способности, будут проводиться в течение месяца, с 1 по 31 мая. В это время из расписания выведут некоторые электропоезда, курсирующие между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Болшево, Фрязино, Пушкино, Софрино, Сергиев Посад и Александров.

"На время работ на данных направлениях у ряда пригородных поездов, в том числе аэроэкспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Московская железная дорога просит пассажиров учитывать данную информацию, а также по возможности оставаться дома. Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", - заключили в пресс-службе.

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