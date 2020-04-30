Проездные в Москве продлят, если за время самоизоляции по ним проедут до восьми раз

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Москвичи смогут продлить срок действия проездных на общественном транспорте, если в период самоизоляции по ним совершили не более восьми поездок, говорится в опубликованном в четверг указе мэра Москвы Сергей Собянина. Ранее лимит составлял шесть поездок.

"Внести изменения в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности"... заменив в пунктах 20.3 и 20.4 указа слова "не более 6 поездок" словами "не более 8 поездок", - говорится в документе.

Проездные можно будет продлить на все время действия билета, которое пришлось на период с 30 марта по 11 мая, но не менее чем на пять дней. Это касается проездных, рассчитанных на 60 поездок, 30, 90 либо 365 дней, а также билетов ТАТ.

Чтобы продлить проездной после 11 мая, необходимо будет обратиться в кассу метро, на информационную стойку или в киоск Мосгортранса.

С 29 марта в Москве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, а с 15 апреля - пропускная система для поездок на личном и общественном транспорте. Собянин продлил действие этого режима до 11 мая включительно.