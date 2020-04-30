Москва подготовит 44 временных госпиталя для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Работники городского хозяйства готовят еще 44 площадки для развертывания временных госпиталей на 10 тыс. коек для долечивания больных коронавирусом, когда они уже пойдут на поправку. Эти временные быстровозводимые комплексы затем город сможет использовать в других целях, сообщил в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что пациентов на долечивание будут размещать во временные медицинские госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях.

"Эти 44 комплекса быстровозводимого типа, мы под них готовим площадки, к ним протаскиваем воду - холодную и горячую, протаскиваем отопление, прокладываем электрические кабели, обеспечиваем электроэнергией, занимаемся прокладкой кислородных магистралей и устройства кислорода, осуществляя технический контроль. Вместе со строителями, представителями других подразделений эта работа выполняется: подъезды, дороги, обустройство вокруг, это все делают работники комплекса городского хозяйства", - сказал Бирюков в видеоинтервью "Российской газете".

Он уточнил, что площадки для быстровозводимых инфекционных госпиталей готовятся в течение двух-трех дней. "Они будут из панелей, достаточно комфортные, с теплом, освещением. Когда отпадет нужда, их можно демонтировать, использовать в других целях: располагать в них общежития, выставочные помещения или спортивные комплексы для занятия различными видами спорта. То есть они многопрофильные комплексы, которые могут быть потом использованы в городской жизни", - уточнил заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские торговые центры, спорткомплексы и ВДНХ рассматривают как площадки для временных стационаров для пациентов с коронавирусом. По словам заммэра Анастасии Раковой, объем коечного фонда для борьбы с коронавирусом в столице увеличат с 20 тыс. до 28 тыс. в ближайшие дни.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.