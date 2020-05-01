Каждый день в Москве фиксируют около 1,4 тыс. нарушений самоизоляции

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Около 1,4 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции составляют в Москве ежедневно на протяжении недели. Об этом сообщил ТАСС министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
"Если мы говорим про нахождение на улице без разрешенных оснований, то количество нарушений самоизоляции остается примерно на уровне прошлой недели - порядка 1,4 тыс. протоколов было составлено за вчерашний день сотрудниками полиции. Этот показатель в границе от 1,3 - 1,4 тыс. нарушений держится каждый день. Все равно мы сейчас видим очень много людей, которые во дворах собираются, собираются на детских площадках, спортивных площадках и просто где-то на скамейках, на бульварах, в парковых зонах", - сказал Данчиков.
Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.