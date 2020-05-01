Каждый день в Москве фиксируют около 1,4 тыс. нарушений самоизоляции

"Если мы говорим про нахождение на улице без разрешенных оснований, то количество нарушений самоизоляции остается примерно на уровне прошлой недели - порядка 1,4 тыс. протоколов было составлено за вчерашний день сотрудниками полиции. Этот показатель в границе от 1,3 - 1,4 тыс. нарушений держится каждый день. Все равно мы сейчас видим очень много людей, которые во дворах собираются, собираются на детских площадках, спортивных площадках и просто где-то на скамейках, на бульварах, в парковых зонах", - сказал Данчиков.

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.