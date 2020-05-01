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Пандемия коронавируса нового типа

Около 450 пациентов госпиталя для ветеранов войн в Москве за месяц вылечились от COVID-19

За месяц госпиталь принял более тысячи пациентов

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Более тысячи пациентов с момента перепрофилирования принял Госпиталь для ветеранов войн №3 Департамента здравоохранения Москвы, расположенный на севере-востоке столицы. Около 450 пациентов с подтвержденным диагнозом вылечились и выписались из стационара, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

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"К началу апреля мы перепрофилировали госпиталь под прием пациентов с COVID-19. За месяц с момента перепрофилирования госпиталь принял в общей сложности более тысячи пациентов с подозрением на коронавирус, порядка 450 пациентов с подтвержденным диагнозом были вылечены и выписаны", - привела пресс-служба слова исполняющей обязанности главврача госпиталя Марины Лайнер.

По ее словам, сейчас в клинике развернуто 740 коек, есть все условия для того, чтобы расширить их общее количество до тысячи. В госпитале проходят лечение 538 пациентов, из них почти половина - это люди до 60 лет, а пациентов моложе 40 лет порядка 20%.

Госпиталь оборудован всем необходимым для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. В помещениях основного лечебного корпуса сделали перепланировку, разграничили "чистые" и "грязные" зоны, установили новые санпропускники с раздельными входами и выходами для медицинского персонала, препятствующие распространению инфекции. В палаты реанимации и интенсивной терапии обеспечили доступ медицинских газов, кислородом обеспечили все койки в палатных отделениях. В штате госпиталя только высококлассные специалисты - терапевты, пульмонологи, кардиологи, эндокринологи, реаниматологи, эпидемиологи.

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