Оркестр московской полиции записал видео в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Видеоролик в поддержку врачей и волонтеров, борющихся с коронавирусом, записал оркестр московской полиции. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня, когда разные ведомства объединились в борьбе против распространения новой коронавирусной инфекции, а граждане находятся дома, чтобы обезопасить себя и своих близких, музыканты оркестра московской полиции подготовили музыкальный видеоролик врачам и волонтерам в знак благодарности за их ежедневный самоотверженный труд", - сказала Волк.

Этим видео полиция хочет выразить поддержку медработникам, которые круглые сутки, рискуя своей жизнью, помогают пациентам справляться с болезнью, и волонтерам, приходящим ко всем нуждающимся в помощи.