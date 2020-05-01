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Пандемия коронавируса нового типа

Оркестр московской полиции записал видео в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом

Таким образом сотрудники правоохранительных органов решили выразить благодарность медикам и волонтерам за их труд
Музыкальное видеоприветствие оркестра московской полиции
© МВД РФ

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Видеоролик в поддержку врачей и волонтеров, борющихся с коронавирусом, записал оркестр московской полиции. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"Сегодня, когда разные ведомства объединились в борьбе против распространения новой коронавирусной инфекции, а граждане находятся дома, чтобы обезопасить себя и своих близких, музыканты оркестра московской полиции подготовили музыкальный видеоролик врачам и волонтерам в знак благодарности за их ежедневный самоотверженный труд", - сказала Волк.

Этим видео полиция хочет выразить поддержку медработникам, которые круглые сутки, рискуя своей жизнью, помогают пациентам справляться с болезнью, и волонтерам, приходящим ко всем нуждающимся в помощи.

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