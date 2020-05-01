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В Москве запустили образовательный онлайн-лагерь "Город открытий"

На его площадке школьники смогут получить новые навыки на мастер-классах по компьютерной графике и дизайну, программированию и кибербезопасности, а также подготовиться к ОГЭ по английскому языку

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Инновационный комплекс "Техноград" на ВДНХ стал одной из основных площадок нового образовательного проекта для детей - онлайн-лагеря "Город открытий". Школьники из Москвы и других регионов России могут в игровой форме познакомиться с перспективными профессиями и современными технологиями, которые с ними связаны, сообщает пресс-служба Мостуризма.

Лагерь начинает работу 1 мая в рамках Московского международного салона образования (ММСО), он тоже полностью проводится в виртуальном формате.

"Познавательные онлайн-экскурсии, мастер-классы и вебинары "Города открытий" будут идти с 1 по 8 мая. Ребята не просто интересно проведут время, а получат действительно полезные навыки, которые пригодятся в будущем при выборе профессии", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Программа от "Технограда" полностью прикладная. Например, 2 мая участников ждет занятие по компьютерной графике и дизайну, 6 мая - подготовка к экзаменам по английскому языку ОГЭ и IELTS. А 7 мая педагоги проведут вебинар по программированию и основам кибербезопасности.

"Каждый день в онлайн-лагере посвящен одной из восьми интенсивно развивающихся отраслей столицы: "Биотехнологии и биомедицина", "Экология", "Урбанистика", "Креативные технологии", "Цифровые технологии и телекоммуникации", "Транспорт и космос", "Гуманитарные технологии" и "Энергетика", - говорится в сообщении.

Образовательный проект "Город открытий" столичного Комитета по туризму помогает школьникам из регионов России и городов ближнего зарубежья узнать о современной Москве - через профориентационные программы, знакомство перспективными индустриями и культурными площадками города.

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