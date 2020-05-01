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Директора школ в Москве выдвинут претензии поставщикам из-за червей в наборах питания

Ранее в соцсетях появилась информация, что в рыбных консервах, которые выдали школьникам в ЮЗАО, нашли червей. Руководство учебных заведений пообещало заменить испорченные продукты

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Директора школ на юго-западе Москвы разбираются с поставщиками питания, откуда в выданных детям продуктовых наборах могли взяться черви. Вся непригодная пища изъята и будет заменена на новую, а поставщикам выставят претензии, сообщили ТАСС директора школ №1161 и №626.

Ранее в ряде соцсетей появилась информация о том, что школьникам в ЮЗАО выдали рыбные продуктовые консервы, в которых были обнаружены черви.

"Как только поступили первые сигналы о том, что в продуктовых наборах обнаружены консервы ненадлежащего качества, мы незамедлительно связались с родителями, которыми были выданы продуктовые наборы, и предупредили, чтобы они не использовали их. Параллельно мы связались с представителем поставщика и совместно провели проверку всех оставшихся наборов. Срок годности продуктов в наборах не был просрочен, и они не имели каких-либо внешних повреждений. Тем не менее поставщику выставлена претензия на некачественное оказание услуг", - сказал директор школы №1161 Александр Макаров.

По словам Макарова, выданные ранее консервы ненадлежащего качества обязательно будут заменены.

Директор школы №626 Ольга Гордиец также отметила, что в одном из продуктовых наборов были обнаружены непригодные для употребления консервы. "Мы связались с родителями, чтобы предупредить их об этом. Совместно с поставщиком продуктовых наборов устанавливаем все обстоятельства произошедшего. Все некачественные продукты обязательно заменим", - пояснила она.

Администрации школы принесли свои извинения и отметили, что поставщикам будут выставлены претензии о невыполнении условий договора.

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