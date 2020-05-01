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Пандемия коронавируса нового типа

Воздух в Москве за время самоизоляции стал чище в разы

По данным мониторинга воздуха, в городе снизились показатели по оксиду углерода в 1,6 раза, диоксиду азота - в 1,9 раза, оксиду азота - в 2,5 раза

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Результаты мониторинга воздуха в Москве за последний месяц показали снижение концентрации вредных веществ по всем показателям. Как сообщается на сайте столичной мэрии, положительная динамика связана с существенным уменьшением количества машин в столице.

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Замеры проводились в период действия режима самоизоляции с 30 марта по 30 апреля. "Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что во время самоизоляции концентрация загрязняющих веществ ниже обычно наблюдаемых уровней. Показатели по оксиду углерода упали в 1,6 раза, диоксиду азота - в 1,9 раза, оксиду азота - в 2,5 раза, диоксиду серы - в 1,5 раза, взвешенных веществ РМ10 - в 1,3 раза. Снижение загрязнения характерно для всех типов городских территорий", - говорится в опубликованном на сайте сообщении Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Положительная динамика отмечена также на станциях, расположенных в Троицком и Новомосковском округах.

В Москве в непрерывном режиме работает современная автоматизированная система мониторинга атмосферного воздуха. Ее основу составляет сеть автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, расположенных в жилых зонах, вблизи автотрасс, на природных территориях.

В Москве с 29 марта для жителей столицы введен режим самоизоляции. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Передвигаться на автомобилях можно только при наличии специального пропуска.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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