Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера "Ласкового мая" Разина и журнал "Семь дней"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, а также на журнал "Семь дней" иск о защите чести и достоинства. Об этом ТАСС сообщили в Савеловском суде Москвы, куда поступило соответствующее исковое заявление.

"В суд поступил иск о защите чести и достоинства от Валерии Кудрявцевой к Андрею Разину, ЗАО "Издательство "Семь дней", а также к редакции сетевого издания Семь дней.ru. Иск принят к рассмотрению, предварительная беседа назначена на 28 мая" , - сказали в суде.

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с материалами искового заявления, поводом для подачи иска послужили посты Разина в Facebook, в которых он "допускает нелестные, с точки зрения Кудрявцевой, высказывания в ее адрес". "Эти посты уже удалены, но тем не менее, стали причиной для иска", - пояснил собеседник агентства. По его словам, "Семь дней" проходит ответчиком, потому что перепечатал у себя один из постов Разина.

"С Разина Кудрявцева хочет взыскать 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. С "Семи дней" - 500 тыс. рублей", - заключил источник ТАСС.