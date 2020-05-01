Дептранс Москвы создал чат-бот для проверки привязанной к пропуску карты "Тройка"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы создал специальный бот - @MosCardCheckBot , где горожане смогут проверить статус привязанной к пропуску карты "Тройка". Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"Мы создали специальный бот для удобства москвичей, где они могут проверить "Тройку". Не забудьте посмотреть, привязана ли карта, перед поездкой", - привела пресс-служба слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.