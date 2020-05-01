Пик заболеваемости коронавирусом стал одной из главных тем блогов москвичей

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Жители Москвы на прошлой неделе, с 21 по 27 апреля, чаще всего в своих блогах обсуждали темы социальных и экономических последствий пандемии, а также ситуацию с заболеваемостью - ее динамику и возможные сроки прохождения пика в России. Такие данные содержатся в исследовании , которое совместно с ТАСС провели Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum.

Авторы исследования регулярно проводят анализ реакции москвичей на события, связанные с ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, в частности, на основе изучения их постов в соцсетях, а также в том или ином виде откликов на них. "Основной акцент публичных постов на неделе с 21 по 27 апреля затрагивает экономические и социальные последствия кризиса. Также жителей города по-прежнему интересуют данные о количестве заболевших и динамике эпидемии", - сказал представитель центра. По его словам, новой тенденцией стали размышления о том, прошла ли Россия пик заболевания или он еще впереди. При этом, часто в блогах можно было встретить высказывания относительно ограничительных мер в Москве. В связи с этим одним из наиболее волнующих стал вопрос сложности использования цифровых пропусков, их проверка таксистами и конфликтные ситуации на этом фоне. Кроме того, сохраняется у горожан высокий интерес к обсуждению проблемы нарушителей, отмеченный и неделей ранее.

Лидеры мнения

На основании открытых данных о публикациях в районных блогах и реакций на них в виде лайков, дизлайков, репостов и комментариев аналитики рассчитывают индекс вовлеченности, то есть то, насколько каждый район Москвы включается в обсуждение темы коронавируса. Показатель агрегирован только по районам, поскольку не все посты имеют геопривязку.

В период с 21 по 27 апреля самый высокий индекс был у района Зябликово - 2,44. Это значит, что более 24 пользователей из 1 тыс. просмотревших запись откликнулись на пост. Также в лидерах оказались Царицыно и Орехово-Борисово Северное с одинаковым показателем - 2,2. "На прошлой неделе лишь один район имел индекс выше 2,0, сейчас таких районов уже 12", - отмечают авторы исследования. В топ-10 районов с самым высоким индексом вовлеченности также попали Южное Медведково, Ярославский и Ростокино.

Среди районов с наибольшим приростом индекса вовлеченности оказались Зябликово, Чертаново Северное, Орехово-Борисово Северное, Царицыно, Северное и Южное Бутово, Москворечье-Сабурово, Нагатинский Затон, Братеево, Бирюлево Восточное, расположенные в Южном административном округе. Кроме того, в их числе районы Северо-Восточного административного округа - Ярославский, Южное Медведково, Марьина Роща, Свиблово и Ростокино, а также Восточного - Северное Измайлово, Преображенское, Гольяново и Метрогородок.

В целом жители юга и востока столицы более активны в вопросах обсуждения пандемии и распространения коронавирусной инфекции на территории Москвы. При этом в районе Сокольники, жители которого с 14 по 20 апреля активнее всех в Москве обсуждали коронавирус в блогах, на этой неделе индекс вовлеченности значительно снизился - с 2,03 до 1,28. Он вошел в число районов Москвы с наибольшим уменьшением индекса вовлеченности. В этом списке также оказались Бирюлево-Западное (с 1,78 до 1,29), Войковский (с 1,64 до 1,20), Западное Дегунино (с 1,49 до 1,08) и Ломоносовский (с 1,58 до 1,23). Всего снижение показателя наблюдается в 20 районах Москвы, однако его размер, как правило, незначительный - в среднем 0,19 пункта.

В целом же с 21 по 27 апреля средний индекс вовлеченности в Москве вновь вырос по сравнению с предыдущей неделей - с 1,18 до 1,58. На 1 тыс. просмотров приходится 16 реакций интернет-пользователей.

"Наиболее обсуждаемыми новостями во всех районах стало предложение мэра Москвы Сергея Собянина распространить практику электронных пропусков на все регионы, обсуждение динамики развития эпидемии в России и попытка угадать время выхода заболеваемости "на плато", - отмечают исследователи.

Мера ответственности

В исследовании отмечается, что горожане сохраняют уверенность в том, что вынужденная самоизоляция - залог победы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, жители района Коптево отмечают, что далеко не все соблюдают режим: владельцы собак гуляют большими группами, социальная дистанция не соблюдается, а маски используются очень редко. В Южном Бутово говорят о "дискотеке", которую устроили жильцы комплекса "Бутово парк - 2" на своем балконе, что привело к скоплению людей во дворе и нарушению режима самоизоляции.

"Реакция местного населения на подобное времяпровождение в большинстве случаев отрицательная - усталость от коронавируса и самоизоляции несильно уменьшили дисциплину жителей, которые уверены в том, что чем строже соблюдается режим, тем быстрее станет доступна докризисная жизнь. Все это, по мнению жителей, лишь затягивает момент окончания карантина, а значит - вредит всем", - пояснил представитель центра.

Помимо важности самоизоляции и других профилактических мер, москвичей интересуют и сугубо бытовые вопросы. Например, в районе Кунцево жители обсуждают график работы продовольственных магазинов, изменившийся в связи с пандемией, и очереди на кассах, при этом отмечая наличие круглосуточного магазина в районе, достаточно просторного, где по вечерам практически нет людей. А жителей Митино волнуют глобальные темы, такие как возможность разработки вакцины от коронавируса.

Интересы меняются

Аналитики поясняют также, что из-за снижения темпов заболеваемости в Москве и их увеличения в других регионах РФ изменился интерес к теме коронавируса внутри страны. "Резкое падение интереса россиян к коронавирусу на протяжении двух недель с 30 марта по 5 апреля и с 6 апреля по 12 апреля на прошедшей неделе сменилось ростом интереса - недельное количество запросов в поисковой системе "Яндекс" по теме выросло до 12,3 млн запросов. С 13 по 19 апреля доля Москвы в запросах сократилась с 20% (в среднем с 3 февраля по 13 апреля) до 15%", - говорится в исследовании.

При этом с 21 по 24 апреля в социальных сетях было опубликовано 3,4 млн постов о коронавирусе, 17,1% из них пришлось на Москву. А с 26 по 28 апреля их число составило 2,2 млн, что почти втрое меньше, чем месяцем ранее - в пиковый период 28-31 марта. Доля постов от столичных жителей составила в этом случае 17,4%. "Однако падение активности было неравномерным по географическим сегментам - в Москве сокращение количества постов происходит медленнее, чем в регионах, соответственно, растет доля Москвы в географической структуре обсуждения коронавируса",- пояснили исследователи.

Что касается возраста наиболее активных участников дискуссий и авторов постов, то все больше стали обсуждать коронавирус люди старше 60 лет - их доля выросла до 27%. "По данным Фонда "Общественное мнение", подготовленным совместно с Brand Analytics и "Медиалогией", основной возрастной группой остаются люди в возрасте от 40 до 60 лет, их доля за последние несколько дней выросла на 3 процентных пункта, до 40%", - рассказали аналитики.

Новые акценты

В свою очередь, руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков отметил, что граждане стали больше задумываться о ближайшем будущем, о дальнейшей жизни после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии.

"Сегодня москвичи спокойнее воспринимают текущую ситуацию. Бытовые аспекты жизни в изоляции, социальная ответственность и обсуждение цифровых пропусков стали основными темами в районных блогах. Это происходит на фоне роста сознательности населения. Теперь в районах Москвы обсуждают недисциплинированных жителей, из-за которых карантинные меры могут затянуться", - отметил он.

Капков добавил, что рост ответственности горожан подтверждают и другие факторы, например, соблюдение рекомендаций по гигиене и других мер профилактики заражения коронавирусом. "Так, опросы Фонда "Общественное мнение" показывают, что 75% респондентов стали чаще мыть руки и использовать дезинфекторы, и только 9-10% не следят за социальной дистанцией", - подытожил он.