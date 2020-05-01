Расписание поездов на МЦД изменится в первой половине мая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Расписание поездов на "Белорусском-Савеловском" и "Курско-Рижском" Московских центральных диаметрах (МЦД) изменится в первой половине мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"В первой половине мая на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" изменится расписание электропоездов. На фоне сильного снижения пассажиропотока компания РЖД проведет масштабные работы по развитию и обслуживанию инфраструктуры. Это сократит период строительства", - говорится в сообщении.

На МЦД-2 с 1 по 11 мая включительно ежедневно с 10:30 до 13:30 не будет движения поездов на центральном участке Курская - Дмитровская. С 13:30 до 18:25 на этом отрезке железной дороги будет открыт только один путь для поочередного пропуска поездов в оба направления, в связи с чем увеличится интервал между ними. Строители проведут очередной этап работ по реконструкции участка Каланчевская - Курская.

На МЦД-1 на участке Марк - Лобня со 2 по 5 и с 9 по 11 мая включительно закроют для движения поездов один путь, чтобы провести ремонт. "Это необходимо для безопасности и поддержания скоростного режима. На участке организуют реверсивное движение по одному пути, поэтому часть рейсов отменят, поезда будут следовать с увеличенным интервалом. Такой способ ремонта позволит провести работы за короткий промежуток времени, а не растягивать их на длительный период, сопровождаемый регулярными изменениями в расписании. 6, 7, 8 и 12 мая поезда МЦД-1 будут курсировать по графику рабочего дня", - уточняется в сообщении.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья.