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Центры госуслуг, поликлиники и ЗАГСы Москвы изменили режим работы в праздники

С графиком работы учреждений можно ознакомиться на сайте мэрии

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Режим работы отделов ЗАГС, центров социального обслуживания, офисов "Мои документы" и поликлиник в Москве изменился до 11 мая. График работы учреждений опубликован в пятницу на сайте столичной мэрии.

"С 1 по 11 мая на особый график обслуживания горожан перешли взрослые и детские поликлиники, женские консультации, аптеки и аптечные пункты, учреждения социальной защиты, загсы и Главархив. Для удобства жителей столицы 11 дежурных центров госуслуг "Мои документы" во всех округах Москвы не изменят режим работы в праздничные дни, также круглосуточно продолжат принимать пациентов амбулаторные КТ-центры", - сообщается на сайте.

Уточняется, что врачи взрослых поликлиник 1, 3, 5, 9 и 10 мая принимают пациентов с 09:00 до 16:00, 2, 4 и 11 мая врачебный прием во взрослых поликлиниках будет вестись с 09:00 до 18:00. С 6 по 8 мая поликлиники работают с 08:00 до 20:00.

1, 3, 5, 9 и 10 мая врачи детских поликлиник окажут медицинскую помощь на дому до 16:00, а вызовы принимать станут до 15:30. Прийти на прием к врачу в детскую поликлинику можно также 2, 4 и 11 мая, часы работы учреждений - с 09:00 до 15:00. В эти даты медицинская помощь на дому врачами детских поликлиник будет оказываться до 16:00, а вызовы прекратят принимать на полчаса раньше, в 15:30. С 6 по 8 мая в детских поликлиниках ведут прием с 08:00 до 20:00, вызовы принимают до 15:30, помощь на дому оказывают до 16:00. С 1 по 11 мая травматологические отделения поликлиник будут работать с 08:00 до 22:00, а молочно-раздаточные пункты - с 06:30 до 12:00.

Учреждения социальной защиты

Центры социального обслуживания населения, в том числе территориальные, с 1 по 11 мая организуют дистанционную и выездную работу. В частности, дистанционно горожанам будут доступны консультации по получению социальных услуг, психологическая и юридическая помощь по телефону. Кроме того, продолжится прием заявлений на адресную социальную помощь в электронном виде.

В перечень выездных социальных услуг для граждан старше 65 лет и москвичей, имеющих хронические заболевания, войдет доставка на дом продуктов и лекарств, товаров первой необходимости, корма для домашних животных, технических средств реабилитации и абсорбирующего белья, твердого топлива для жилых и садовых домов без центрального отопления.

Столичные ЗАГСы

1 и 9 мая у всех отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания нерабочие праздничные дни. А 10 и 11 мая не будут работать отделы ЗАГС, кроме дворцов бракосочетания №1 и №3. С 6 мая по 8 мая эти учреждения будут оказывать услуги по предварительной записи, а регистрации браков проводить в неторжественной обстановке и без гостей, в том числе фотографов. 2 и 5 мая, будут работать только дежурные отделы ЗАГС для регистрации рождения и смерти. 2 мая с 09:00 до 18:00 принимать горожан по этим вопросам продолжат Академический, Дмитровский, Хамовнический, Царицынский отделы ЗАГС и отдел ЗАГС района Южное Бутово. А 5 мая с 09:00 до 18:00 будут открыты Измайловский, Зеленоградский, Рязанский, Тушинский и Троицкий отделы ЗАГС.

Государственная регистрация рождения производится по предварительной записи.

2, 3, 4, 10 и 11 мая регистрация заключения брака на основании ранее поданных заявлений будет проходить только во дворцах бракосочетания №1 и №3.

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