Московские экологи предупредили аллергиков о пике цветения березы и клена

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Пик цветения в Москве двух деревьев-аллергенов - березы и клена - придется на первомайские праздники. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Мосэкомониторинга.

"Деревья вступили в активную фазу цветения, характеризующуюся высокими концентрациями пыльцы в воздухе. Для смягчения проявлений поллиноза рекомендуем аллергикам переждать пик цветения оставаясь дома", - говорится в сообщении.

Как отмечают экологи, основная виновница сезонной аллергии - береза - занимает в составе зеленого фонда Москвы не более 10%. Однако клен очень популярен в озеленении города, около трети всех столичных деревьев - это разные виды кленов.

"По данным мониторинга зеленых насаждений, набольшее количество этих пород деревьев произрастает в районах Измайлово, Сокольники и Филевский парк и в парках "Кузьминки-Люблино" и "Царицыно", - уточнили в пресс-службе.