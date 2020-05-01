{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московские экологи предупредили аллергиков о пике цветения березы и клена

Они советуют аллергикам переждать это время дома и отмечают, что чаще всего эти деревья встречаются в районах Измайлово, Сокольники и Филевский парк, в парках "Кузьминки-Люблино" и "Царицыно"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Пик цветения в Москве двух деревьев-аллергенов - березы и клена - придется на первомайские праздники. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Мосэкомониторинга.

"Деревья вступили в активную фазу цветения, характеризующуюся высокими концентрациями пыльцы в воздухе. Для смягчения проявлений поллиноза рекомендуем аллергикам переждать пик цветения оставаясь дома", - говорится в сообщении.

Как отмечают экологи, основная виновница сезонной аллергии - береза - занимает в составе зеленого фонда Москвы не более 10%. Однако клен очень популярен в озеленении города, около трети всех столичных деревьев - это разные виды кленов.

"По данным мониторинга зеленых насаждений, набольшее количество этих пород деревьев произрастает в районах Измайлово, Сокольники и Филевский парк и в парках "Кузьминки-Люблино" и "Царицыно", - уточнили в пресс-службе.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Высыпания на руках и животе выявили в больнице в Коммунарке у зараженных коронавирусом
По словам Дениса Проценко, вопросы о мутации вируса можно будет обсуждать, только наблюдая за течением болезни и результатами клинических исследований, которые также сравниваются с опытом зарубежных коллег
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС