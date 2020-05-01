На всех станциях метро и МЦД открыли двери для профилактики коронавируса

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Двери во всех вестибюлях станций открыли в метрополитене и на Московских центральных диаметрах (МЦД), что позволит пассажирам соблюдать социальную дистанцию и лишний раз не соприкасаться с поверхностями в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Мы зафиксировали в открытом положении внешние двери при входе в вестибюли всех станций метро и МЦД. Благодаря этому пассажиры будут меньше контактировать с поверхностями и им будет проще соблюдать социальную дистанцию. Данная мера также позволит увеличить воздухообмен и улучшить естественную вентиляцию на станциях", - сказал он.

В начале апреля на МЦД начали дополнительно дезинфицировать поезда мобильными генераторами холодного пара, который уничтожает почти 100% микробов, а также увеличили интенсивность санобработки станций с 3 до 12 раз в сутки. В метро установили автоматические санитайзеры для обработки рук.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте Москвы и Московской области можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка" или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья.