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Собянин выразил надежду, что Москва избежит пика заражений коронавирусом

За последние сутки в столице выявили 3 561 инфицированного

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что Москва избежит пика заражения новым коронавирусом, так как для этого нужно, чтобы переболело большое число москвичей.

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"Когда у нас этот пик будет? Дай Бог, чтобы его не было вообще. Чтобы этот пик прошел, нужно чтобы 60% населения заразилось. Для Москвы это почти 7 млн человек. Зачем это, такие пики нам проходить? - сказал он в пятницу в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус", фрагмент которого был показал в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Может быть, нам проще все-таки выдержать этот напор, дождаться, когда будет производиться вакцина и просто избежать этого пика и заражения такой массы людей?" - добавил он.

В Москве за последние сутки зафиксирован 3 561 случай заражения коронавирусом, всего в столице 57 300 заразившихся. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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