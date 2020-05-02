В Москве средства от штрафов за нарушение самоизоляции направят на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Все средства от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве будут использованы для закупки лекарств для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого был показан в эфире телеканала " Россия-24 " в субботу.

"Все средства <...> от штрафов не только автоматических, но вообще любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, они будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, на медицину, никуда больше, только туда", - сказал он.

Ранее начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил ТАСС, что в столице ежедневно на протяжении недели составляют около 1,4 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции.

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей. Передвигаться на автомобилях можно только при наличии специального пропуска.