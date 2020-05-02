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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве средства от штрафов за нарушение самоизоляции направят на борьбу с коронавирусом

Об этом сказал мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Все средства от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве будут использованы для закупки лекарств для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого был показан в эфире телеканала "Россия-24" в субботу.

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"Все средства <...> от штрафов не только автоматических, но вообще любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, они будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, на медицину, никуда больше, только туда", - сказал он.

Ранее начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил ТАСС, что в столице ежедневно на протяжении недели составляют около 1,4 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции.

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей. Передвигаться на автомобилях можно только при наличии специального пропуска.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичПандемия коронавируса нового типа
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