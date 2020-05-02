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Пандемия коронавируса нового типа

Москва удвоила число тестирований на коронавирус

Также столица вышла в мировые лидеры по выявляемости инфекции
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

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"Благодаря активной работе Роспотребнадзора увеличились мощности федеральных лабораторий. Расширены возможности городских лабораторий, к тестированию подключились частные лаборатории. Это позволило увеличить количество лабораторных тестов в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. А с 30 апреля мы увеличили лабораторное тестирование еще в два раза - до 40 тысяч ПЦР-исследований в сутки", - написал мэр в своем блоге.

Кроме того, с 30 апреля вдвое возросла мощность референс-центров, где перепроверяют результаты проведенных тестов, отметил Собянин. Это позволило оперативно проанализировать и подтвердить данные, накопленные в предыдущие дни.

"Кроме того, за последнюю неделю в 10 раз увеличился объем экспресс-тестов на антитела", - сообщил мэр. Ранее он заявил, что уже через две недели такие тесты, которые сейчас предназначены главным образом для медицинского персонала, станут доступными москвичам в поликлиниках. Их будут проводить бесплатно, подчеркивал Собянин.

В лидерах по выявляемости

По словам мэра, в столице удалось почти в два раза увеличить выявляемости инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры.

"И это огромный плюс, поскольку позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам. Именно поэтому количество тяжело больных растет не так значительно, как могло бы быть при более плохом сценарии", - уверен Собянин.

По результатам скрининговых исследований, сообщил он, реально заразились коронавирусом около 2% населения Москвы, то есть более 250 тысяч человек (по последним официальным данным, в столице подтверждено 57,3 тысячи случаев заражения).

"И это минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей", - заявил градоначальник.

"Очевидно, что угроза пока нарастает", - написал он. "И я еще раз обращаюсь к вам, дорогие москвичи, с просьбой относиться к мерам самоизоляции максимально ответственно", - заключил Собянин.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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