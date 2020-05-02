{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Каждый второй пациент в реанимационном отделении в Коммунарке подключен к аппарату ИВЛ

Главный врач медучреждения Денис Проценко отметил, что всего в отделении реанимации находятся около 10% больных

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Около 10% пациентов в больничном комплексе в Коммунарке находятся в отделении реанимации, каждый второй из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".

На эту тему
Ловить людей над пропастью во ржи. История реаниматолога, работающего в Коммунарке

Ранее он сообщил, что сейчас в больнице в Коммунарке на лечении находятся 516 человек с различными заболевания, у 59% из них подтвержден коронавирус. В реанимации, по данным врача, находятся 54 пациента, в том числе 29 на аппаратах ИВЛ.

"Самый молодой пациент 24 лет - успешное отлучение, но есть пациент 36 лет, которого мы, к сожалению, потеряли. 9-10% от находящихся - это пациенты, которые находятся в отделении реанимации, каждый второй реанимационный пациент - это пациент на искусственной вентиляции легких", - сказал Проценко.

Он отметил, что процент людей с тяжелым течением меньше зависит от возраста. В отделении реанимации есть и молодые пациенты, которые попадают на искусственную вентиляцию легких, а потом умирают. Главный врач также рассказал о и том, как сам перенес коронавирус.

"Достаточно типично, в средней форме, с лихорадкой [протекала болезнь]. С объемом поражения легких на КТ определенным, но который позволил мне, тем не менее, не амбулаторно пролечиться. С той же терапией, кстати, которую мы используем у наших пациентов", - сказал Проценко.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве за неделю сделали более 175 тыс. экспресс-тестов на антитела к коронавирусу
Также в столице до 14 увеличилось число референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС