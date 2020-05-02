Каждый второй пациент в реанимационном отделении в Коммунарке подключен к аппарату ИВЛ

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Около 10% пациентов в больничном комплексе в Коммунарке находятся в отделении реанимации, каждый второй из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1" .

Ранее он сообщил, что сейчас в больнице в Коммунарке на лечении находятся 516 человек с различными заболевания, у 59% из них подтвержден коронавирус. В реанимации, по данным врача, находятся 54 пациента, в том числе 29 на аппаратах ИВЛ.

"Самый молодой пациент 24 лет - успешное отлучение, но есть пациент 36 лет, которого мы, к сожалению, потеряли. 9-10% от находящихся - это пациенты, которые находятся в отделении реанимации, каждый второй реанимационный пациент - это пациент на искусственной вентиляции легких", - сказал Проценко.

Он отметил, что процент людей с тяжелым течением меньше зависит от возраста. В отделении реанимации есть и молодые пациенты, которые попадают на искусственную вентиляцию легких, а потом умирают. Главный врач также рассказал о и том, как сам перенес коронавирус.

"Достаточно типично, в средней форме, с лихорадкой [протекала болезнь]. С объемом поражения легких на КТ определенным, но который позволил мне, тем не менее, не амбулаторно пролечиться. С той же терапией, кстати, которую мы используем у наших пациентов", - сказал Проценко.