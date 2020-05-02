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Пандемия коронавируса нового типа

В Филатовской больнице Москвы лечатся почти 900 пациентов с коронавирусом

В Коммунарке находятся 516 человек с различными заболеваниями, 59% из них заражены COVID-19

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Почти 900 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией на данным момент находятся на лечении в Филатовской больнице Москвы. Об этом сообщил в субботу на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Валерий Вечорко.

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"На 2 мая всего на лечении [в Филатовской больнице находятся] 1 337 [пациентов], из них с диагнозами "внебольничная пневмония, предположительно, вирусной этиологии" - 1 322, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 897, среди них 86 беременных и родильниц", - написал Вечорко.

По его данным, в реанимации Филатовской больницы сейчас находятся 160 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 85 человек. Всего за сутки выписаны 149 выздоровевших, поступил 171 человек.

В еще одной из базовых больниц - ИКБ-2 на 2 мая лечение проходят в общей сложности 670 человек, в том числе 264 зараженных коронавирусом. В реанимации находятся 18 пациентов, девять из них - с коронавирусной инфекцией, среди них четверо на аппаратах ИВЛ, сообщила главврач медучрежения Светлана Краснова. "Поступили [за сутки] 58 человек, из них 13 с коронавирусом. Выписаны 29 человек, из них двое с выздоровлением после коронавирусной инфекции", - написала она на своей странице в Facebook.

По данным главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, сейчас в учреждении на лечении находятся 516 человек с различными заболеваниями. У 59% из них подтвержден коронавирус, написал он в Facebook, не сообщив точного числа зараженных. В реанимации, по его данным, находятся 54 пациента, в том числе 29 на аппаратах ИВЛ.

В Москве есть ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе Филатовская больница, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

О ситуации с вирусом

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. На Москву всего приходится 62 658 случаев заражения. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф. для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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