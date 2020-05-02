Власти Москвы могут уменьшить объем выдачи пропусков, чтобы снизить поток людей на дорогах

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Власти столицы могут ужесточить контроль за выдачей цифровых пропусков в Москве, если увидят угрозу для здоровья горожан и количество людей на улицах и дорогах города понадобится снизить. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1" .

"Сейчас у нас есть инструмент более точной настройки, называется "цифровой пропуск". Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем выдачи этих цифровых пропусков. Ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок между ними. Если мы увидим какую-то угрозу, то конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением ужесточения этих мер", - сказал Собянин.

В Москве по указу Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.