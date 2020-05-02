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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы могут уменьшить объем выдачи пропусков, чтобы снизить поток людей на дорогах

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что если власти увидят угрозу для здоровья горожан, то в столице ужесточат контроль за выдачей пропусков и поездок по ним

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Власти столицы могут ужесточить контроль за выдачей цифровых пропусков в Москве, если увидят угрозу для здоровья горожан и количество людей на улицах и дорогах города понадобится снизить. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".

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"Сейчас у нас есть инструмент более точной настройки, называется "цифровой пропуск". Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем выдачи этих цифровых пропусков. Ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок между ними. Если мы увидим какую-то угрозу, то конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением ужесточения этих мер", - сказал Собянин.

В Москве по указу Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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