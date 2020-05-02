В Бирюлевском дендропарке в Москве началось цветение сакуры

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Сезонное цветение сакуры началось в Бирюлевском дендропарке. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования.

"В Бирюлевском дендропарке зацвела сакура. Насладиться виртуальной прогулкой по "Роще сакуры" можно будет на официальных страницах Мосприроды в социальных сетях", - сообщили в пресс-службе ведомства.

На территории Бирюлевского дендропарка "Роща сакуры" появилась в 2010 году благодаря стараниям японского мецената Ютаки Мияниси, который подарил несколько десятков саженцев вишни мелкопильчатой, произрастающей на самом севере Японии - на острове Хоккайдо.

"После того как деревья адаптировались в дендропарке, Мосприрода начала ежегодно проводить "Ханами" - праздник цветения японской сакуры. В этом году он пройдет в онлайн-формате", - говорится в сообщении. По данным ведомства, ежегодно в последних числах апреля в Бирюлевском дендропарке начинает цвести сакура.

"В центре Москвы цветение сакуры начинается обычно на 7-10 дней раньше. Это обусловлено тем, что там много зданий, которые нагреваются днем от солнечного излучения, а в ночные часы отдают тепло, нагревая воздух, также плотная застройка сглаживает порывы холодных ветров", - пояснили в пресс-службе.

Сакура - один из самых известных символов Японии и японской культуры, с давних пор почитаемый японцами. В Японии ежегодно празднуется "Ханами" - японская национальная традиция любования цветами сакуры, то есть цветущими деревьями вишни мелкопильчатой или сливы горной - умэ, оба дерева цветут по неделе в году.