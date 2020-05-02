{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Бирюлевском дендропарке в Москве началось цветение сакуры

Виртуально прогуляться по парку можно будет на официальных страницах Мосприроды в соцсетях

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Сезонное цветение сакуры началось в Бирюлевском дендропарке. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования.

"В Бирюлевском дендропарке зацвела сакура. Насладиться виртуальной прогулкой по "Роще сакуры" можно будет на официальных страницах Мосприроды в социальных сетях", - сообщили в пресс-службе ведомства.

На территории Бирюлевского дендропарка "Роща сакуры" появилась в 2010 году благодаря стараниям японского мецената Ютаки Мияниси, который подарил несколько десятков саженцев вишни мелкопильчатой, произрастающей на самом севере Японии - на острове Хоккайдо.

"После того как деревья адаптировались в дендропарке, Мосприрода начала ежегодно проводить "Ханами" - праздник цветения японской сакуры. В этом году он пройдет в онлайн-формате", - говорится в сообщении. По данным ведомства, ежегодно в последних числах апреля в Бирюлевском дендропарке начинает цвести сакура.

"В центре Москвы цветение сакуры начинается обычно на 7-10 дней раньше. Это обусловлено тем, что там много зданий, которые нагреваются днем от солнечного излучения, а в ночные часы отдают тепло, нагревая воздух, также плотная застройка сглаживает порывы холодных ветров", - пояснили в пресс-службе.

Сакура - один из самых известных символов Японии и японской культуры, с давних пор почитаемый японцами. В Японии ежегодно празднуется "Ханами" - японская национальная традиция любования цветами сакуры, то есть цветущими деревьями вишни мелкопильчатой или сливы горной - умэ, оба дерева цветут по неделе в году.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Половина из новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 45 лет
Дети составляют 7% заболевших за прошедшие сутки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС