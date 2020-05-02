{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве умер раввин Зиновий Коган

Причиной его смерти стал инсульт
Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России по связям с государственными, общественными организациями Зиновий Коган Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России по связям с государственными, общественными организациями Зиновий Коган
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Раввин Зиновий Коган, вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) по связям с государственными и общественными организациями, умер в Москве 1 мая от инсульта, написал на странице раввина в Facebook в субботу его сын Илья Коган.

"Вчера Зиновия Львовича Когана не стало, инсульт", - говорится в сообщении на странице Зиновия Когана.

Зиновий Коган родился 6 декабря 1941 года в селе Чесноковка Алтайского края в еврейской религиозной семье. В 1964 году окончил Московский инженерно-строительный институт, с 1964 по 1991 год работал инженером-гидротехником в проектно-строительной организации "Гипрорыбпром" и учился на вечернем отделении философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, который окончил в 1971 году. Был членом Экспертной группы по совершенствованию законодательства в сфере свободы совести и религиозных объединений при Комитете Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, в 2002 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Половина из новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 45 лет
Дети составляют 7% заболевших за прошедшие сутки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС