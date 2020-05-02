В Москве умер раввин Зиновий Коган

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Раввин Зиновий Коган, вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) по связям с государственными и общественными организациями, умер в Москве 1 мая от инсульта, написал на странице раввина в Facebook в субботу его сын Илья Коган.

"Вчера Зиновия Львовича Когана не стало, инсульт", - говорится в сообщении на странице Зиновия Когана.

Зиновий Коган родился 6 декабря 1941 года в селе Чесноковка Алтайского края в еврейской религиозной семье. В 1964 году окончил Московский инженерно-строительный институт, с 1964 по 1991 год работал инженером-гидротехником в проектно-строительной организации "Гипрорыбпром" и учился на вечернем отделении философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, который окончил в 1971 году. Был членом Экспертной группы по совершенствованию законодательства в сфере свободы совести и религиозных объединений при Комитете Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, в 2002 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.