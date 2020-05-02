Половина из новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 45 лет

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Половина из 5358 новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве младше 45 лет. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 62 658 случаев коронавируса.

"43% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% - от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 5% - старше 80 лет. Также 7% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - сказали в штабе.

До 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

В штабе напомнили, что под симптомами ОРВИ может скрываться новая коронавирусная инфекция, которая может протекать как в легкой форме, так и приводить к тяжелым последствиям для здоровья и жизни. Заниматься самолечением опасно, при первых признаках заболевания необходимо вызвать врача.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.