Собянин сообщил, что в Москве в пять раз уменьшилось количество пассажиров метро

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Количество пассажиров в метро Москвы сократилось в пять раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра хода работ по дезинфекции объектов Московского метрополитена.

"За счет тех мер самоизоляции, которые приняты в Москве, количество пассажиров общественного транспорта уменьшилось а разы, в метро уменьшение произошло в пять раз. Тем не менее, весь общественный транспорт продолжает работать в обычном графике, чтобы не создавать скученность, чтобы они себя чувствовали комфортно", - сообщил мэр.

Собянин отметил, что очень важно обеспечить дезинфекцию подвижного состава, станций, переходов, эскалаторов. "Это огромная работа, которой ежедневно занимается метрополитен. От того, насколько она качественно будет проводиться, во многом зависит здоровье москвичей", - добавил Собянин.

Мэр подчеркнул, что и сами москвичи должны при движении в транспорте заботиться о том, чтобы максимально оградить себя от других пассажиров. "Желательно, чтобы они были в масках, надевали перчатки", - отметил мэр.

Как доложил мэру руководитель метрополитена Виктор Козловский, с момента объявления пандемии обработка вагонов проводится два раза в день. В пассажирской зоне частота уборки увеличена в 12-15 раз.

"На станциях установлено 400 санитайзеров для обработки рук на 87 станциях, к 15 мая все станции будут оборудованы 100%", - сообщил Козловский, отметив, что на сегодняшний день обработали все 782 километра московского метро.