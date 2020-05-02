В Москве могут запустить разработку и производство вакцины от коронавируса

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Разработка и производство вакцины от коронавируса нового типа может вестись в Москве. Об этом сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

"Вакцину разрабатывают закрытые научно-исследовательские институты, которые допущены до этой работы, у них должен быть уровень высокий защиты, это очень важно. Но судя по тому, что докладывалось президенту на одном из селекторов, то, вполне возможно, что именно московский институт будет разработчиком такой вакцины. Ну, а дальше будет идти речь о производстве, в Москве тоже есть возможности, чтобы ее производить", - сказал Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Он добавил, это сроки и объемы производства вакцины от коронавирусной инфекции определяются не технологическими аспектами, так как "это вопрос науки". При этом мэр выразил уверенность, что вакцина будет создана, после чего наладят производство. "Или у нас, или за рубежом, но желательно, чтобы это было у нас. Пока, насколько я знаю, такие разработки есть, они очень серьезные", - заключил Собянин.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" приступил к созданию биологически безопасных мышей, чувствительных к заражению новой коронавирусной инфекции. Ученые рассчитывают получить первые результаты в июне 2020 года.

О числе "коронавирусных" коек

Сергей Собянин сообщил, что правительство России в ближайшие дни примет решение об увеличении количества коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Центральном федеральном округе (ЦФО).

"Я поднимал вопрос на последнем селекторе с президентом о том, что требуется дополнительное количество коек для регионов, которые окружают Москву, в силу того, что мы находимся, ну, примерно в одних условиях, вопрос там - неделя разницы по скорости распространения. Президент поддержал это предложение, дал поручение правительству, правительство буквально, вот, в эти дни должно принять решение об увеличении количества ковидных коек", - сказал Собянин.

Он добавил, что рассматривается "запас прочности" для всей системы здравоохранения ЦФО. По его словам, в данном направлении ведется активная работа министерства здравоохранения и правительства РФ.

"Московская медицина испытывает огромную нагрузку: и скорая помощь, и поликлиники, и госпитали. Они не то что на пределе работают, но это огромная нагрузка. Вообще московская агломерация - это 30 млн человек (жителей - прим. ТАСС), не 12, а 30. Большая агломерация, включая область, и которые находятся вокруг Московской области. Конечно, Москва не способна выдержать такой наплыв людей, поэтому правительство Российской Федерации довело до каждого региона минимальное значение открытия собственного коечного фонда по лечению [граждан] с ковидом. И они все, ну, практически все эти задания выполнили", - сказал Собянин.

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