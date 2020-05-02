Собянин рассказал о том, как будут обустроены временные стационары

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Палаты во временных быстровозводимых госпиталях будут обустроены таким образом, что врачи смогут одновременно наблюдать за несколькими пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее мэр сообщил, что московские торговые центры, спорткомплексы и ВДНХ рассматривают как площадки для временных стационаров для пациентов с коронавирусом. Временные госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях для лечения зараженных новой коронавирусной инфекцией, будут вмещать 10 тыс. коек.

"Так как медицинского персонала все равно недостаточно, чтобы обслуживать, ну прямо вот в каждой комнате по 1-2 человека, то лучше большие пространства, с хорошей вентиляцией, обменом воздуха. Чтобы врач видел сразу нескольких пациентов, обслуживал большее количество людей. Это на тот случай, если все-таки мы приблизимся к пиковым значениям, и нам не хватит существующей системы стационаров, госпиталей. Вполне, вполне возможно, и я надеюсь, что этого не понадобится", - сказал Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Он добавил, что за минувшую неделю количество занятых коек для зараженных коронавирусом в столице возросло на 50% и достигло 17,5 тыс. По его словам, через неделю в столице могут быть заняты все 25-27 тыс. стационарных коек. При этом мэр допускает, что такой ситуации может не произойти, но считает необходимым городу быть готовыми к любому сценарию развития событий.

"Создали систему, когда рядом с крупными клиниками начинаем строить медицинский Roder. Это быстро возводимые конструкции, которые стоят прямо рядом с клиникой, и высокотехнологичная клиника, видя, что пациент находится в более-менее удовлетворительном состоянии, может туда переместить больного, если он нормально [себя] чувствует, дальше его выписать. Если у него появились осложнения, то быстро обратно вернуть для работы на ИВЛ в реанимации и так далее, оказание более сложной помощи. Поэтому мы готовим и этот резерв, пока определились, видим перспективу до 10 тыс. таких коек, пока сегодня работаем над 3,5-5 тыс. дополнительных, ну, будем задействовать по мере нарастания угрозы и проблем", - пояснил мэр.

О ситуации

"Мы перевели значительную часть городских стационаров на борьбу с COVID-19. Попросили федеральные министерства и ведомства, чтобы они передали значительную часть своих стационаров для борьбы с ковидом. Мы вместе сформировали группировку где-то в 27-28 тыс. коечного фонда. Это гигантский объем. Но дальше расширять мощность этой системы невозможно, потому что оставшиеся клиники продолжают оказывать другие медицинские услуги", - сказал мэр.

Он подчеркнул, что в Москве продолжают оказывать необходимые медицинские услуги онкобольным, пациентам с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями, проводятся срочные операции. "Плановые госпитализации сместились до тех пор, пока человек может отодвинуть эту историю. Лучше сделать это попозже, потому что дело даже не в том, что мощностей хватает или не хватает, просто человек может просто элементарно заразиться в больнице, это большой риск. И если можно избежать сегодня госпитализации, лучше не делать этого, лучше потом, попозже, через месяц, через два, через три [месяца] это сделать", - сказал Собянин.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.