Суд не стал арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Перовский районный суд Москвы отказался арестовать мужчину, ударившего сотрудника полиции по лицу и пытавшегося завладеть его оружием. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Матмусаева М. М., в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя, не опасного для его жизни или здоровья"). Рассмотрев этот материал, судья принял решение об отказе в удовлетворении данного ходатайства", - сказали в суде, не уточнив, какая мера пресечения избрана Матмусаеву.

По данным ГСУ СК РФ по Москве, 30 апреля полицейский патрулировал район для предупреждения нарушений режима самоизоляции. Вблизи жилого дома на Вешняковской улице он остановил мужчину 1979 года рождения для проверки документов. Однако тот повел себя агрессивно и применил насилие в отношении представителя власти.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве уточнили, что полицейский заметил четырех человек, один из которых впоследствии напал на него. Он выражался нецензурной бранью, нанес удар рукой по лицу лейтенанту полиции, после чего был задержан и доставлен в ОМВД. Было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ. Кроме уголовного дела в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").

Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина кричит на полицейского и требует вернуть его паспорт. После этого он напал на сотрудника, сорвав с него фуражку. Далее на видео видно, что между правонарушителем и полицейским начинается борьба, в ходе которой злоумышленник пытается завладеть его табельным оружием.