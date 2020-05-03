Кратковременный дождь и до 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Гроза, переменная облачность, местами кратковременный дождь и до 25 градусов тепла ожидают жителей столицы в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит от 23 до 25 градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь и грозу. В ночь на 4 мая температура составит от 11 до 13 градусов тепла, возможны небольшой дождь и облачность с прояснениями.

Ожидаются южный и юго-восточный ветра со скоростью 5-10 м/с. При грозе возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье прогнозируют от 20 до 25 градусов тепла днем и от 8 до 13 градусов ночью.