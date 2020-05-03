Москвичи смогут отправить ветеранам онлайн-открытки ко Дню Победы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Жители столицы с помощью портала " Я дома " смогут сделать открытку для ветеранов Великой Отечественной войны с поздравлениями по случаю Дня Победы, открытки доставят социальные работники, сообщила в воскресенье заммэра столицы Анастасия Ракова.

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"В Москве проживает более 50 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Сейчас из-за режима самоизоляции ветераны вынуждены оставаться дома. На портале "Я дома" теперь можно онлайн заполнить открытку ветерану. Ее доставят соцработники и волонтеры", - сказала Ракова.

Она призвала горожан принять участие в этих поздравлениях для ветеранов, чтобы поддержать их в период самоизоляции. Для того, чтобы отправить открытку, нужно зайти на сайт "Я дома", выбрать понравившийся дизайн открытки, написать поздравления для ветерана и нажать кнопку "Отправить". Каждое послание распечатают, а социальные работники принесут открытки адресатам вместе с продуктами или при выполнении других просьб.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности 16 апреля сообщил о переносе из-за распространения коронавируса всех массовых публичных мероприятий, включая парад на Красной площади, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент подчеркнул, что парад и шествие "Бессмертного полка" состоятся в этом году, когда отступит угроза инфекции. 28 апреля Путин пообещал, что 9 мая пройдет авиационный парад, также будут салюты в городах.