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Московская консерватория проведет онлайн-фестиваль к 75-летию Победы

Он пройдет с 5 по 11 мая

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Традиционный Международный открытый фестиваль искусств "Дню Победы посвящается…" пройдет с 5 по 11 мая в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба организатора фестиваля, Московской консерватории им. Чайковского.

"С 5 по 11 мая 2020 года Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского организует на официальном сайте www.mosconsv.ru при содействии Телевидения Московской консерватории и Фонда развития творческих инициатив трансляцию серии архивных видеозаписей в рамках традиционного VIII Международного открытого фестиваля искусств "Дню Победы посвящается…", который в этом году станет частью масштабного фестиваля "Московская консерватория - онлайн", - сообщили организаторы.

Фестиваль откроет программа "Нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим!", подготовленная Камерным хором Московской консерватории под управлением профессора Александра Соловьева совместно с пианисткой Екатериной Мечетиной к 9 мая 2019 года.

Также в программу виртуального фестиваля войдут записи выступлений Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ и Симфонического оркестра Министерства обороны РФ при участии композитора и пианистки Александры Пахмутовой, спектакля Московской консерваторией и театра "Ленком" "Хотят ли русские войны?", проекта "Ленинград и Победа". В День Победы, 9 мая, Московская консерватория покажет концерт Ансамбля песни и пляски им. Александрова под управлением Геннадия Саченюка.

"Дню Победы посвящается…" также будет включать дистанционный студенческий проект "Память музыкальных сердец", в рамках которого студенты и педагоги консерватории расскажут об истории учебного заведения военных лет, о подвигах консерваторцев-фронтовиков. "Видеозаписи будут объединены в короткометражный фильм "Консерваторский Бессмертный полк", который будет транслироваться на сайте Московской консерватории и всех социальных сетях вуза 9 мая", - рассказали в пресс-службе.

Теги
Россия75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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