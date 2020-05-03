В Гидрометцентре предупредили москвичей о первой весенней грозе в воскресенье

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Жителей Москвы и Подмосковья ожидает "тютчевская погода" в это воскресенье: первая весенняя гроза и малооблачное синее небо, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Грозы вероятны и сегодня, но локальные, а не фрагментарные. Именно такую грозу описывал Тютчев, говоря "грохочет в небе голубом": отдельные кучево-дождевые облака и синее небо, не полностью облачная погода", - сказал он, отметив, что в воскресенье будет первая настоящая весенняя гроза.

При этом на следующей неделе в Москве ожидаются понижение температуры, летние дожди, усиление ветра и грозы. "Завтра уже погода более облачная, солнышко только иногда будет проглядывать. Грозы уже будут не "тютчевские", небо будет более хмурым. Дожди будут летнего типа, кратковременные", - сказал Вильфанд.

По его словам, в этот период немного понизится температура и усилится ветер в связи с грозами. "Будет 19-22 градуса, но это тоже выше нормы", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье днем в Москве ожидается 23-25 градусов тепла, в понедельник, вторник и среду - 19-21 градус тепла, в четверг - 15-20 градусов тепла, в пятницу - 14-19 градусов тепла, в субботу - 16-21 градус.