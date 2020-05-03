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Москвичей призвали быть осторожными из-за грозы и сильного ветра

МЧС предупреждает о сильной грозе с порывами ветра до 15 м/с до 21:00 мск

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал жителей быть осторожными в связи с прогнозируемой в воскресенье грозой и порывистым ветром. Об этом говорится в Twitter ЦОДД.

"Погода роскошная - плюс 22, но МЧС предупреждает о сильной грозе с порывами ветра до 15 м/с в ближайшее время и до 21:00 мск. Будьте осторожны, а лучше оставайтесь дома", - говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей Москвы и Подмосковья в это воскресенье ожидает "тютчевская погода": первая весенняя гроза и малооблачное синее небо.

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