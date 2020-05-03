В Московском регионе прогремела первая весенняя гроза

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Первая весенняя гроза прогремела в воскресенье в Московском регионе. По данным корреспондента ТАСС, раскаты грома, сопровождаемые дождем, были отмечены на юге, востоке и юго-востоке Подмосковья, а также на юго-западе и западе столицы.

В воскресенье синоптики Гидрометцентра распространили предупреждение, согласно которому при грозе возможны порывы ветра до 15 м/с. Действует данное предупреждение до 21:00 мск. Столичный Центр организации дорожного движения призвал жителей быть в это время осторожными в связи с грозой и порывистым ветром.

Погодные условия не повлияли на работу аэропортов Москвы. Согласно онлайн табло воздушных гаваней, серьезных задержек с вылетом и прилетом самолетов не отмечается.