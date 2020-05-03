В Москве усилили контроль за дезинфекцией подъездов

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Власти Москвы усилили мониторинг обращений жителей о некачественной дезинфекции подъездов в социальных сетях. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Службы городского хозяйства столицы усилили мониторинг обращений москвичей о некачественной дезинфекции в социальных сетях и на других платформах. Жалобы жителей обрабатываются в оперативном режиме. Столкнувшись с нарушением дезинфекции, следует незамедлительно сообщить в Мосжилинспекцию, которая осуществляет контроль за исполнением всех регламентных процедур", - сообщил Бирюков.

Он добавил, что каждый сигнал о нарушении тщательно проверяется. При подтверждении к сотрудникам применяются строгие меры.

По словам заммэра, в домах с повышенным риском распространения коронавируса нового типа, обработку проводят три раза в день. В работах по дезинфекции подъездов задействовано свыше 30 тыс. работников.

"Сотрудники обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами входные группы, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, окна, мусоропроводы, лифты, тамбуры. Их общая площадь превышает 30 млн кв. м. Применяемые средства для обработки рекомендованы Роспотребнадзором и безопасны для людей, животных и экологии города", - подчеркнул Бирюков.