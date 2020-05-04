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Пандемия коронавируса нового типа
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Число выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве превысило 7,5 тыс.

В столице вылечились еще 544 пациента

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 7 573, за последние сутки вылечились еще 544 человека. Об этом сообщила в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 

"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 544 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7 573", - сказала заммэра.

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Она напомнила, что диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача. 

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. 

Коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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