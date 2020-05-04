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На некоторых строительных объектах Москвы возобновят работы с 6 мая

В столице возобновят работы для обеспечения безопасности и прочности несущих конструкций зданий

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Строительные работы по ремонту несущих конструкций возобновят на некоторых объектах в столице с 6 мая по поручению заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе стройкомплекса Москвы.

"С 6 мая, помимо строительных работ на объектах непрерывного цикла, в Москве будут возобновлены работы для обеспечения безопасности и прочности несущих конструкций. Все остальные строительные объекты остаются в режиме ограничений", - сказали в пресс-службе.

Ранее, согласно указу мэра, в городе были запрещены все стройки за исключением строительства объектов медицинского назначения, объектов связи, а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием объектов метро, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов. 

В Москве, согласно указу мэра Сергея Собянина, действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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