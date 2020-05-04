Временный коронавирусный стационар размесят в павильоне парка "Сокольники"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Временный стационар для зараженных новым коронавирусом размесят в одном из павильонов парка "Сокольники" в Москве, он сможет принять порядка 1,2 тыс. пациентов. Также roder-конструкции возведут на территории ледового дворца в Крылатском, там разместят 1,1 тыс. койкомест, сообщил журналистам в понедельник заммэра Петр Бирюков.
Ранее он сообщил, что работники городского хозяйства готовят еще 44 площадки для развертывания временных госпиталей на 10 тыс. коек для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией, которые уже пойдут на поправку. Эти временные быстровозводимые комплексы затем город сможет использовать в других целях.
"Во временных сооружениях типа roder размещаются около 3 тыс. коек. Также были выбраны несколько объектов, такие как [павильоны в парке] "Сокольники" - где-то на 1,2 тыс. койкомест, в [ледовом дворце] "Крылатское" - где-то на 1,1 тыс. мест, ВДНХ - около 1,7 тыс. койкомест. Огромный комплекс ЭКСПО - около 4 тыс. койкомест. И еще торговый центр "Москва" приблизительно на 1,8 тыс.", - сказал Бирюков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские торговые центры, спорткомплексы и ВДНХ рассматриваются как площадки для временных стационаров для пациентов с коронавирусом. По его словам, временные госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях для лечения зараженных новой коронавирусной инфекцией, будут вмещать 10 тыс. коек. Также 30 апреля он сообщил, что более половины больничных коек в столице занимают пациенты с коронавирусом, их около 17 тыс. человек.