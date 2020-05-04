Временный коронавирусный стационар размесят в павильоне парка "Сокольники"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Временный стационар для зараженных новым коронавирусом размесят в одном из павильонов парка "Сокольники" в Москве, он сможет принять порядка 1,2 тыс. пациентов. Также roder-конструкции возведут на территории ледового дворца в Крылатском, там разместят 1,1 тыс. койкомест, сообщил журналистам в понедельник заммэра Петр Бирюков.

Ранее он сообщил, что работники городского хозяйства готовят еще 44 площадки для развертывания временных госпиталей на 10 тыс. коек для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией, которые уже пойдут на поправку. Эти временные быстровозводимые комплексы затем город сможет использовать в других целях.