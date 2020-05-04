ФОК, школа и детсад появятся в рамках реновации в районе Останкинский в Москве

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном, а также школы и детского сада запланировали в районе Останкинский в рамках реновации жилого фонда в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

"В Останкинском районе предусмотрено создание физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на территории существующей школы ГБОУ №1220. В учебное время ФОК предназначается для учащихся школы, а после окончания занятий будет доступен для всех жителей микрорайона - начнут работать секции и кружки. Кроме того, дети получат новую школу на 550 и детский сад на 150 мест", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

В районе также обновят инженерную инфраструктуру, благоустроят детские и спортивные площадки.

С 27 апреля по 10 мая 2020 года москвичи принимают участие в сборе отзывов по проектам планировки территории микрорайонов 14, 15-16 и квартала 104, а также по внесению изменений в правила землепользования и застройки района Останкинский в рамках программы реновации. Жители столицы могут внести свои предложения и замечания по данным проектам на сайте "Активный гражданин", которые в дальнейшем будут переданы проектировщикам и архитекторам.