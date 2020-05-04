Заммэра Москвы: на возведение коронавирусного стационара на ВДНХ нужно около двух недель

"На ВДНХ (в 75-м павильоне) мы работаем всего четыре дня, работы будут сделаны в течение двух недель. Такие [быстровозводимые] комплексы будут оборудованы санпропускниками, всем для обработки машин. Внутри будут отработаны системы вентиляции, системы кондиционирования, дополнительно "оформлена" вода. Конечно же, каждая койка будет оборудована системой медицинских газов, что очень важно на этапе лечения коронавируса. Здесь будут находиться противошоковые палаты, если необходимость такая будет, чтобы оказать помощь", - сказал Бирюков.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Создание временного стационара для лечения пациентов с коронавирусом в 75-м павильоне ВДНХ завершат в течение двух недель. Об этом сообщил журналистам в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что для возведения временных каркасно-тентовых конструкций в павильоне ВДНХ задействовано около 2 тыс. человек в круглосуточном режиме. За четыре дня удалось проложить дополнительную электропроводку, также решены вопросы горячего водоснабжения, вентиляции.

Бирюков также сообщил, что в Экспоцентре на Пресне за три недели обустроят около 4 тыс. коек. "Во временных сооружениях типа roder в огромном комплексе ЭКСПО (экспоцентр на Красной Пресне) - около 4 тыс. койкомест. Работы мы сделаем примерно за 20 дней", - сказал Бирюков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские торговые центры, спорткомплексы и ВДНХ рассматривают как площадки для временных стационаров для пациентов с коронавирусом. По его словам, временные госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях для лечения заразившихся новой коронавирусной инфекцией, будут вмещать 10 тыс. коек. Также 30 апреля он сообщил, что более половины больничных коек в столице занимают пациенты с коронавирусом, их около 17 тыс. человек.

В данную новость были внесены изменения (11:47 мск) - добавлена информация про временный стационар в Экспоцентре.