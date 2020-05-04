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Пандемия коронавируса нового типа

Более 930 пациентов с коронавирусом лечатся в больнице №15 им. Филатова в Москве

При этом в отделении реанимации находятся 160 человек

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. В больнице №15 имени Филатова в Москве находятся 1 404 пациента с различными заболеваниями, у 933 из них подтвержден коронавирус. Об этом сообщил в понедельник главный врач медучреждения Валерий Вечорко в своем аккаунте в Facebook.

В Москве есть ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

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"На утро 4 мая всего на лечении 1 404 [пациента], из них с диагнозами "внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии" - 1 379, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией 933, из них 100 беременных и родильниц", - написал Вечорко.

Он уточнил, что в отделении реанимации находятся 160 пациентов, из них 69 на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали 145 человек, а приняли - 192 пациента.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко также сообщил в Facebook, что на 4 мая в медучреждении на лечении находятся 503 пациента, у 62% из них подтвержден коронавирус - точное число он не назвал. В реанимации проходят лечение 55 больных, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным главврача ИКБ-2 Светланы Красновой, в этой больнице сейчас проходят лечение 698 человек, из них у 261 подтвержден коронавирус. Восемь пациентов находятся в реанимации, четверо подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки в больницу поступили 70 человек, трое из них с коронавирусом. Выписаны 47 пациентов.

В Москве, по последним данным, всего заразились 74 401 человек, за сутки их число выросло на 5 795. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф. для информирования о ситуации в России.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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