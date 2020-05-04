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Пандемия коронавируса нового типа

Более тысячи предпринимателей обратились за имущественной поддержкой в Москве

Чаще всего за льготами обращаются компании в сфере торговли и гостиничного бизнеса, сообщил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более тысячи московских предпринимателей обратились за получением имущественной поддержки с 30 марта. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"С 30 марта более тысячи столичных предпринимателей обратились за имущественной поддержкой в рамках антикризисных мер, принятых правительством Москвы. 100 процентов обращений подано онлайн на портале mos.ru", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Как уточнил Ефимов, за получением мер по отмене либо отсрочке платежей обращаются коммерческие организации, НКО и индивидуальные предприниматели. Чаще всего за льготами обращаются компании в сфере торговли, гостиничного бизнеса, а также организации сектора бытовых услуг, которые приостановили свою деятельность на время пандемии коронавируса.

"Чтобы предприниматели могли оптимизировать временные затраты, мы предоставили им возможность обратиться за льготами и после отмены режима повышенной готовности вплоть до конца 2020 года. Всего меры коснутся более чем 11 тысячей предпринимателей, а объем городской поддержки составит более 12,4 миллиарда рублей", - отметил Владимир Ефимов.

Правительство Москвы 24 марта утвердило первый пакет мер поддержки бизнеса. Так, до 31 декабря продлена уплата авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса. Организации, которые арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Это касается организаций, занятых в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной и социально-воспитательной деятельности.

Второй пакет мер столичные власти утвердили 31 марта. Согласно ему, отсрочка по налогу на имущество и земельному налогу распространена на компании, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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