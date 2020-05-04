В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая

В период с 1 по 11 мая в соответствии с указом мэра Москвы дистанционные уроки в столичных школах временно приостановлены.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования.

"С учетом устных рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации Департамент образования и науки города Москвы определил формат дальнейшей работы столичных школ и сроки выставления итоговых отметок. С 12 по 15 мая дистанционные уроки продолжатся по расписанию, а 15 мая ученикам выставят промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 18 мая столичные школьники перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков. Занятия для них будут проходить в виде консультаций по желанию родителей учеников. В этот период педагоги не будут задавать домашние задания и выставлять оценки.

Для учащихся девятых и одиннадцатых классов с 18 по 29 мая будут проходить дистанционные занятия по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

В столичных учреждениях образования с 21 марта приостановлены очные занятия, а учащиеся перешли на дистанционное обучение. Эта профилактическая мера призвана снизить возможность распространения вирусной инфекции. На это время организована работа дежурных групп для дошкольников и учеников 1-4 классов, родители которых в силу производственной необходимости продолжают трудиться. С 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая работа этих групп временно приостанавливается.