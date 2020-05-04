{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая

Учащиеся с 18 мая перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования.

В период с 1 по 11 мая в соответствии с указом мэра Москвы дистанционные уроки в столичных школах временно приостановлены.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С учетом устных рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации Департамент образования и науки города Москвы определил формат дальнейшей работы столичных школ и сроки выставления итоговых отметок. С 12 по 15 мая дистанционные уроки продолжатся по расписанию, а 15 мая ученикам выставят промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 18 мая столичные школьники перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков. Занятия для них будут проходить в виде консультаций по желанию родителей учеников. В этот период педагоги не будут задавать домашние задания и выставлять оценки.

Для учащихся девятых и одиннадцатых классов с 18 по 29 мая будут проходить дистанционные занятия по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

В столичных учреждениях образования с 21 марта приостановлены очные занятия, а учащиеся перешли на дистанционное обучение. Эта профилактическая мера призвана снизить возможность распространения вирусной инфекции. На это время организована работа дежурных групп для дошкольников и учеников 1-4 классов, родители которых в силу производственной необходимости продолжают трудиться. С 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая работа этих групп временно приостанавливается.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
ФОК, школа и детсад появятся в рамках реновации в районе Останкинский в Москве
В районе также обновят инженерную инфраструктуру и благоустроят детские площадки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС