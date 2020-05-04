Московский госпиталь МВД будет лечить больных с коронавирусом за счет бюджета города

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. МВД России заключит соглашения с правительством Москвы о выделении денег из столичного бюджета на перепрофилирование московского госпиталя МВД для лечения пациентов с новым коронавирусом. Об этом говорится в распоряжении правительства от 30 апреля, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

МВД России должно "обеспечить заключение соглашений с правительством Москвы о предоставлении федеральному бюджету иных межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы на перепрофилирование и оснащение федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве" в целях оказания медицинской помощи и лечения в стационарных условиях пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19", говорится в тексте документа.

В нем также отмечается, что деньги будут направлены в том числе на материальное стимулирование медработников.

Ранее сообщалось, что госпиталь МВД России в Москве перепрофилирован и готов принимать пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.