{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Московский госпиталь МВД будет лечить больных с коронавирусом за счет бюджета города

Средства в том числе направят на материальное стимулирование медработников

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. МВД России заключит соглашения с правительством Москвы о выделении денег из столичного бюджета на перепрофилирование московского госпиталя МВД для лечения пациентов с новым коронавирусом. Об этом говорится в распоряжении правительства от 30 апреля, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

МВД России должно "обеспечить заключение соглашений с правительством Москвы о предоставлении федеральному бюджету иных межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы на перепрофилирование и оснащение федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве" в целях оказания медицинской помощи и лечения в стационарных условиях пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19", говорится в тексте документа.

В нем также отмечается, что деньги будут направлены в том числе на материальное стимулирование медработников.

Ранее сообщалось, что госпиталь МВД России в Москве перепрофилирован и готов принимать пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
ФОК, школа и детсад появятся в рамках реновации в районе Останкинский в Москве
В районе также обновят инженерную инфраструктуру и благоустроят детские площадки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС