На пляжах в Москве установили дополнительные камеры наблюдения и усилили патрулирование

"Мы меры безопасности усилили, все рекреационные зоны, пляжи по возможности перекрыли. Поставили ограждения, указатели, информационные щиты, усилили патрулирование лесопарковых и других зеленых зон, пляжей и рекреаций, а также особо охраняемых природных территорий. Усилено патрулирование, в постоянном и круглосуточном режиме ведется видеонаблюдение, дополнительные камеры установлены", - сказал Данчиков.

Он добавил, что при фиксировании нарушения режима самоизоляции сотрудники полиции составляют протоколы на месте. Затем уполномоченное должностное лицо - Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) - налагает штрафы на нарушителей. Если граждане ведут себя некорректно по отношению к сотруднику полиции, оскорбляют его или не выполняют требования, не имеют при себе документы и нарушают общественный порядок, их могут задержать. "Те граждане, которые все равно проходят или даже прорываются за ограждения, их задерживают и составляют протоколы об административных нарушениях, выводят из рекреационных и парковых зон. У нас такие факты были за выходные, когда ломали ограждения, срывали ленты, перелазили через заборы", - сказал Данчиков.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей. Решение о снятии режима, отмечал Собянин, может быть принято после майских праздников при позитивной динамике по ситуации с коронавирусной инфекцией.