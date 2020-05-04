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В МЧС предупредили о грозе и усилении ветра до 17 м/с в Москве

В ведомстве просят водителей быть более внимательными, а пешеходов обходить шаткие конструкции и деревья

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Гроза, дождь и ветер скоростью до 17 м/с ожидаются в столице в ближайшие несколько часов. Такая погода может сохраниться до утра вторника, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, ссылаясь на данные Росгидромета.

"С 18:30 4 мая до 09:00 5 мая местами в городе Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют водителям, управляя машиной в грозу особенно внимательно соблюдать скоростной режим и дистанцию: вспышки молний могут ослепить водителей и спровоцировать ДТП. В пресс-службе также напоминают, что при сильном ветре проходить вблизи рекламных щитов, шатких конструкций и деревьев может быть опасно.

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