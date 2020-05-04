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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве за сутки умерли 52 человека с коронавирусом

Всего в городе умерло 816 инфицированных
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Еще 52 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом сообщили в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

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"В Москве скончались 52 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 816 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли около 1,4 тыс. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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