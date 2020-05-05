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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве оборудованы 78 корпусов медучреждений и временных госпиталей для инфицированных

Для лечения пациентов с коронавирусом дополнительно подготовили 30 тыс. коек

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Койкоместа для лечения зараженных коронавирусной инфекцией оборудованы в 78 корпусах федеральных и городских медучреждений на территории Москвы. Об этом сообщил ТАСС во вторник заммэра Петр Бирюков.

"В Москве уже на сегодняшнем этапе около 30 тыс. койкомест дополнительно оборудовано для лечения пациентов с коронавирусом - это 31 лечебное учреждение городское и 23 федеральных - всего 78 корпусов. Во временных стационарах - 3 тыс. мест, в лечебных учреждениях 27 тыс. мест", - сказал Бирюков.

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Он добавил, что помимо 30 тыс. уже оборудованных койкомест выбраны выставочные павильоны и спортивные комплексы для размещения еще 10 тыс. людей с подтвержденным коронавирусом. "ВДНХ - это выставочные залы. В ледовом дворце "Крылатское" уже растопили лед, ведутся монтажные работы. В "Сокольниках" будут размещены стационары в павильонах", - сказал Бирюков.

По его словам, в быстровозводимых госпиталях будут оборудованы санузловые кабины, противошоковые палаты, специальные вентиляции. Новые объекты будут закреплены за различными московскими больницами. "Экспоцентр на Красной Пресне закрепляется за Боткинской [больницей], стационар в 75-м павильоне на ВДНХ - за 24-й многопрофильной ГКБ", - пояснил Бирюков.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что московские торговые центры, спорткомплексы и ВДНХ рассматриваются как площадки для временных стационаров для пациентов с коронавирусом. По его словам, временные госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях для лечения зараженных новой коронавирусной инфекцией, будут вмещать 10 тыс. коек. Также 30 апреля он сообщил, что более половины больничных коек в столице занимают пациенты с коронавирусом, их около 17 тыс. человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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